В казарме в Твери, где прорвало батареи, завершён ремонт

Затопленый коридор казармы в Твери. Фото: VK/News69

Завершён ремонт батарей в казарме во Дворе Пролетарки, 47. Батареи здесь прорвало накануне, жильцы в соцсетях писали о том, что в коридорах воды по колено.

К середине дня 23 февраля ремонт был завершён, о чем сообщила горадминистрация: «В настоящее время управляющей компанией ООО «Юника» закончены ремонтно-восстановительные работы по адресу: Двор Пролетарки, 47, повреждения ликвидированы, электричество частично отсутствует в ряде помещений и в полном объеме будет восстановлено после того, как высохнут стены и проводка».