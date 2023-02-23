Две женщины погибли на пожаре под Тверью

В этом доме под Тверью на пожаре погибли две женщины. Фото: СУ СК по Тверской области

Утром 23 февраля в деревне Кунькино Калининского района загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух женщин 1954 и 1986 годов рождения. Причины возгорания пока неизвестны.

СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку.

-В настоящее время на месте происшествия работает следователь следственного отдела следственного управления Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.