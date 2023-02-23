В коридорах казармы на Пролетарке в Твери из-за прорыва батарей воды по колено

В коридорах казармы Твери облако пара. Фото: VK/News69

В казарме во Дворе Пролетарки, 47 в Твери прорвало батареи. Казарма частично расселена, многие здешние жители уже получили новое жилье, но, как сообщают очевидцы, в непригодном для проживания месте остаются еще семьи, причём, у многих маленькие дети.

Видео потопа в казарме размещено в тверском паблике News69.

«В 16.00 22.02 взорвались трубы, отопления нет, вода горячая по колено, из комнат не выйти ни на кухню, ни в туалет. Люди звонят в 112, приехал человек, что-то делал, проблему устранили, воду перекрыли, света нет частично, выбивает. В доме остались семьи с маленькими детьми. Утро 23.02 началось с непонятных взрывов, кажется лопнули батареи, воды больше чем вчера, света нет! С 4.00 пытаемся вызвать кого-нибудь, страшно подумать что дальше произойдёт», - пишет автор поста.

В комментариях тверичане сочувствуют и советуют семьям с детьми выезжать в безопасное место.

Официальной реакции городских властей на произошедшее пока нет.

«Там ведутся восстановительные работы», - сообщили в пресс-службе МЧС по Тверской области.