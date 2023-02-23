Ветерану Великой Отечественной войны Антонине Сорокиной из Твери исполнилось 102 года

Антонине Васильевне Сорокиной исполнилось 102 года. Фото: ПТО

23 февраля 102 года исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васильевне Сорокиной.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковского района. В довоенные годы здесь она работала на трикотажном производстве. Во время Великой Отечественной войны Антонина Васильевна трудилась в тылу, копала противотанковые рвы, работала на вязальном производстве.

После войны Антонина Васильевна переехала с семьей в Калинин, работала в колхозах и других организациях области. Имеет награды, в том числе медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне».

С днем рождения Антонину Васильевну поздравил губернатор Игорь Руденя. «На тверской земле глубоко уважают Ваш трудовой вклад в Великую Победу, многолетнюю профессиональную работу на благо Верхневолжья в мирные годы. Благодарим Вас за пример духовной твердости, оптимизма, преданности краю, в котором Вы родились», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени, распространённом пресс-службой областного правительства.