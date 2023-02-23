В праздничные дни в Тверской области резко потеплеет

В Тверской области будет потепление и снегопад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Крепкий морозец днём 23 февраля в Тверской области начнёт спадать к выходным. К пятнице пойдёт снег, который к воскресенью может перерасти в давольно ощутимый снегопад.

По прогнозу Тверского гидрометцентра днём в субботу температура будет колебаться в районе от -2 до +2 градусов. Ночью до -6. Ветер северо-восточных направлений.

В субботу и воскресенье ожидается пониженное атмосферное давление. Людям метеозависимым следует обратить на это внимание.