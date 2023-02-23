1000 экземпляров открыток авторства студентки из Твери отправлены в войска ко Дню защитника Отечества

Фрагмент поздравительной открытки авторства Натальи Рухиной. Фото: ПТО

В рамках молодежной акции «Мы верим в тебя, солдат!» в Тверской области состоялся конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества. Рисунок победительницы – студентки Тверского колледжа сервиса и туризма Натальи Рухиной – использован как иллюстрация поздравительной открытки, 1000 экземпляров которой доставлены в воинские части ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс открытое прошёл с 1 по 11 февраля. Участвовало в нем 130 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

«Работы участников оценивались как с художественной, так и идеологической точки зрения. Обязательной была проверка на антиплагиат», - сообщают организаторы.

Работа Наталья Рухиной заняла 2 место.