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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:00

Губернатор Тверской области поздравил с Днем защитника Отечества жителей региона

Опубликовано поздравительное письмо за подписью главы региона
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Губернатор Игорь Руденя направил поздравление жителям региона ко Дню защитника Отечества.

Губернатор Игорь Руденя направил поздравление жителям региона ко Дню защитника Отечества.

Фото: ПТО

23 февраля – День защитника Отечества. С праздником ветеранов, военнослужащих, всех жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. В поздравлении, распространённом пресс-службой правительства региона, в частности, говорится:

«Летопись нашей страны полна великих побед, которые создавалась подвигами людей исключительного мужества и отваги. В разные эпохи наш народ нерушимой стеной вставал на защиту мирной жизни, давал отпор любому врагу, посягавшему на независимость Отечества.

В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Ржевской битвы. В ожесточенных боях на Ржевском выступе наши солдаты и офицеры проявили массовый героизм, сломали хребет отборным нацистским частям, рвущимся к столице Родины. Хочу от всех жителей Тверской области сказать самые теплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны.

Благодарю всех, кто сейчас находится на передовой, за мужество, отвагу и преданность нашей Родине. Отдельные слова благодарности – родным наших воинов, волонтерам и всем, кто поддерживает участников спецоперации. В нашем единении, в твердой убежденности в своей правоте и в огромной, всенародной поддержке наших военнослужащих – великая сила нашей страны и уверенность в том, что победа будет за нами».