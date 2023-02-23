Губернатор Тверской области поздравил с Днем защитника Отечества жителей региона

Губернатор Игорь Руденя направил поздравление жителям региона ко Дню защитника Отечества. Фото: ПТО

23 февраля – День защитника Отечества. С праздником ветеранов, военнослужащих, всех жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. В поздравлении, распространённом пресс-службой правительства региона, в частности, говорится:

«Летопись нашей страны полна великих побед, которые создавалась подвигами людей исключительного мужества и отваги. В разные эпохи наш народ нерушимой стеной вставал на защиту мирной жизни, давал отпор любому врагу, посягавшему на независимость Отечества.

В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Ржевской битвы. В ожесточенных боях на Ржевском выступе наши солдаты и офицеры проявили массовый героизм, сломали хребет отборным нацистским частям, рвущимся к столице Родины. Хочу от всех жителей Тверской области сказать самые теплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны.

Благодарю всех, кто сейчас находится на передовой, за мужество, отвагу и преданность нашей Родине. Отдельные слова благодарности – родным наших воинов, волонтерам и всем, кто поддерживает участников спецоперации. В нашем единении, в твердой убежденности в своей правоте и в огромной, всенародной поддержке наших военнослужащих – великая сила нашей страны и уверенность в том, что победа будет за нами».