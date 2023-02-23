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НовостиОбщество23 февраля 2023 5:38

К 23 февраля из Тверской области бойцам в зону СВО отправили подарки

Подарки отправили жители Торжка
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот так украсили в Торжке коробки с гуманитарным грузом. Фото: VK/ администрация Торжка

Вот так украсили в Торжке коробки с гуманитарным грузом. Фото: VK/ администрация Торжка

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Торжка Тверской области в зону проведения специальной военной операции и уже получена военнослужащими. Об этом сообщает администрация Торжка на своей странице в соцсети.

Это необходимые вещи, подарки и открытки с поздравлениями ко Дню защитника Отечества, которые приготовили сотни неравнодушных торжокцев. Большая часть гуманитарной помощи собрана обучающимися образовательных учреждений, их родителями, педагогами.

«Бойцам очень важно почувствовать заботу, прочитать теплые слова и поздравления, написанные детьми искренне и от всего сердца.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи!» - говорится в сообщении торжокской администрации.