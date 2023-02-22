Житель Тверской области незаконно напилил леса на 5,6 миллионов рублей

Мужчина напилил леса на 5,6 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В Спировское отделение полиции обратился представитель лесничества и сообщил об обнаруженной незаконной рубке в лесном массиве рядом с деревней Мошково Спировского муниципального округа.

На месте полицейские изъяли стволы и спилы деревьев, две бензопилы, канистры и трактор. Полицейскими совместно с сотрудником Торжокского лесничества установлено, что неизвестные незаконно напилили 321,5 кубометров елей и сосен. Ущерб составил 5 600 000 рублей.

По ч. 3 статьи 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий" и уголовного розыска Спировского отделения полиции совместно с инспекторами ДПС установлена причастность к незаконной рубке леса 37-летнего сельского жителя. Мужчина нанял нескольких рабочих, которые не знали, что работают незаконно.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.