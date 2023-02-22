В праздничные дни в Тверской области МЧС переходит на усиленный режим работы

МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области в период с 22 по 24 февраля 2023 года и с 7 по 9 марта переходит на усиленный режим работы в целях обеспечения готовности управления к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы с 9:00 утра 22 февраля до 9:00 24 февраля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - 8 (4822) 39-99-99.