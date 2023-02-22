В Твери состоялось чествование защитников Отечества

Игорь Руденя приветствовал гостей, в первую очередь - ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и медиков-добровольцев. Фото: ПТО

22 февраля в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в Твери прошли приуроченные ко Дню защитника Отечества торжества. Губернатор Игорь Руденя приветствовал гостей - ветеранов Великой Отечественной войны, военных, участвовавших в СВО и членов их семей, медиков-добровольцев, оказывающих помощь в зоне проведения СВО. Также на мероприятии присутствовали почетные граждане Тверской области, руководители вузов Верхневолжья, представители общественных организаций, главы муниципальных образований региона.

- Летопись нашей страны полна великих побед, которые создавались подвигами людей исключительного мужества и отваги. В разные эпохи наш народ давал отпор любому врагу, посягнувшему на независимость Отечества. Хочу от всех жителей Тверской области сказать самые теплые слова благодарности уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь присутствуют люди, которые участвовали в боях!, - объявил Игорь Руденя.

Ветераны в зале. Фото: ПТО

Отдельно глава региона обратился к участникам СВО.

- Благодарю вас и всех, кто находится на передовой, за мужество, отвагу и преданность Родине. Отдельные слова благодарности – родным наших воинов, волонтерам и всем, кто поддерживает участников спецоперации. Имена воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, навсегда останутся в истории Отечества, - сказал им Игорь Руденя.

Затем была объявлена минута молчания в память о погибших.

В рамках торжеств губернатор вручил госнаграды военнослужащим Верхневолжья.

Губернатор вручил военным госнаграды. Фото: ПТО

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью Суворова награжден начальник научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ Леонид Никитин.

Медалью Жукова отмечены заместитель начальника научно-исследовательского управления ЦНИИ ВКС Минобороны России Олег Неплюев и заместитель начальника кафедры Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Андрей Олиферко.

За заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и высокие личные показатели в служебной деятельности Благодарность Президента Российской Федерации объявлена начальнику отдела применения подвижного пункта управления Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тверской области Александру Володину.

Памятным знаком губернатора «За доблестную службу в Тверской области» награждены начальник боевого отделения СОБР «Волк» Управления Росгвардии по Тверской области Евгений Ильин; командир отряда специального назначения «Гром» регионального Управления МВД РФ Николай Пелевин; заместитель начальника штаба по боевому управлению – оперативный дежурный войсковой части 40963 Сергей Струнин.

Почетным знаком Тверской области «Слава Отца» награжден Александр Зверев из Лихославльского округа, который многие годы посвятил службе в органах внутренних дел. У Александра и Светланы Зверевых – пятеро детей и шестеро внуков. Двое сыновей являются участниками специальной военной операции.

Почетной грамоты Губернатора Тверской области удостоен заместитель командира войсковой части 53956 по тылу – начальник тыла Дмитрий Катин. Благодарности главы региона – заместитель начальника Управления специальной связи и информации ФСО РФ в Центральном федеральном округе Сергей Малышев.

Игорь Руденя также вручил паспорта будущим защитникам Отечества: учащимся Лихославльской средней школы №1 Егору Киселеву, школы №43 Твери Илье Ланских, лицея №35 Ржева Юрию и Ярославу Шишмаревым.

Кульминацией торжеств в историческом парке стал праздничный концерт. Участники были в восторге.