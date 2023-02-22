Города-побратимы Тверь и Гюмри начинают совместный школьный образовательный проект

Встреча, посвящённая проекту, прошла в режиме видео-конференции. Фото: администрация Твери

Города-побратимы Твери и Гюмри (Армения) 21 февраля, в международный день родного языка, дали старт реализации совместного образовательного проекта «Как дела?»

Проект - школьный, его участниками станут 8 образовательных учреждений. Это тверская гимназия №6 и школы № 30, 49 и 51, а также основные школы № 6, 7, 9 и 23 города Гюмри.

Проект «Как дела?» был разработан администрацией города Твери и реализуется при участии мэрии города Гюмри и при поддержке Россотрудничества. В его рамках планируется выстраивать ученические, педагогические, научные и общественные связи между образовательными учреждениями, - сообщает администрация Твери.

В настоящее время ряд двухсторонних российско-армянских проектов реализуется в рамках деятельности Русского дома в Гюмри (филиала Российского центра науки и культуры в Армении, входящего в структуру Россотрудничества). С начала 2023 года в школах Гюмри работает выездная выставка картин тверской художницы Людмилы Юга, посвящённая «Хождению за три моря» Афанасия Никитина.

В конце 2022 года по инициативе председателя Тверской армянской национально-культурной автономии «Арарат» Елены Геворгян начался процесс заключения соглашения о сотрудничестве между Ширакским государственным университетом (Гюмри, Армения) и Тверским государственным университетом.