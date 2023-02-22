"Блин с припёком", ярмарки и игры: Как в Тверской области будут праздновать Масленицу

Все на Масленицу! Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области в выходные пройдут мероприятия, посвященные Масленице.

Так, 25 февраля Детский музейный центр Тверского государственного объединённого музея (Тверь, ул. Советская, д.3а) приглашает детей и взрослых на семейный праздник «Масленица-блиноеда или золовкины посиделки». Участники семейной этностудии «Матица» расскажут гостям масленичную сказку. Детей, и взрослых будет развлекать масленичный хулиган Петрушка со своим балаганом. В программе также обрядовые песни и весёлые игры. 6+ Записаться на праздник можно по телефону 45-71-76.

26 февраля Всероссийский историко-этнографический музей приглашает в Новоторжский кремль (Торжок, ул. Старицкая,1) на X Кулинарный фестиваль «Блин с припёком». Десять площадок мероприятия будут посвящены масленичным традициям, народным играм, пословицам и поговоркам, блинным рецептам. 0+

26 февраля, с 12:00 праздничные гуляния будут организованы на территории ДК «Пролетарка» (Тверь, пр-т Калинина, 20). Гости смогут узнать об обычаях и традициях проводов зимы, принять участие в мастер-классах по изготовлению народной обрядовой куклы «масленички», посетить ярмарку. Радовать гостей своими номерами будут народный хор «Русские напевы», образцовый ансамбль танца «Мозаика», ансамбль народного танца «Тверичане», народный хор «Ельничек», народный вокальный ансамбль «Жар – птица». 0+

«Широкая масленица» традиционно запланирована в усадьбе Домотканово. 26 февраля на территории комплекса пройдет встреча Масленицы, игра «Горячая сковорода», лазертаг-сражение, катание на санях. Выступит народный фольклорный ансамбль «Межа», начнёт работу живая карусель, театр Петрушки, исторически тир, ярмарка народных промыслов. Будет открыта площадка для игр на свежем воздухе. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Тверской областной картинной галереи. 0+

Пройдут и другие мероприятия.