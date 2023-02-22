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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:32

Масштабный "Контроль трезвости" пройдет в праздничные выходные в Твери

Водителей проверят на алкоголь с 22 по 26 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области в праздничные выходные проведет масштабный "Контроль трезвости". Проверки водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, пройдут с 22 по 26 февраля.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: 02 или 102 - с мобильного телефона.