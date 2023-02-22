Горсад приглашает на масленичные гулянья жителей и гостей Твери

Чучело масленицы сожгут в Твери 26 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 февраля в Твери пройдут масленичные гулянья. Праздники будут организованы во всех районах города.

Главной площадкой станет Городской сад.

В 12:00 начнутся театрализованные концертно-развлекательные программы с участием городских творческих коллективов. Гостей праздника ждут викторины, игры, хороводы, тематическая фотозона.

Будет организована торговля блинами и другими угощениями. Завершится общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.

В этот же день в домах культуры и досуговых центрах каждого района Твери будут организованы праздничные программы и масленичные гуляния.