Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 13:28

Горсад приглашает на масленичные гулянья жителей и гостей Твери

Завершится праздник сожжением чучела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Чучело масленицы сожгут в Твери 26 февраля

Чучело масленицы сожгут в Твери 26 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 февраля в Твери пройдут масленичные гулянья. Праздники будут организованы во всех районах города.

Главной площадкой станет Городской сад.

В 12:00 начнутся театрализованные концертно-развлекательные программы с участием городских творческих коллективов. Гостей праздника ждут викторины, игры, хороводы, тематическая фотозона.

Будет организована торговля блинами и другими угощениями. Завершится общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.

В этот же день в домах культуры и досуговых центрах каждого района Твери будут организованы праздничные программы и масленичные гуляния.