В Тверской области ветеран Великой Отечественной войны Анна Касатая отмечает 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Касатая отмечает 100-летний юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

22 февраля 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Андреевна Касатая. С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Желаю Вам здоровья и всего самого лучшего. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы сделали для нас. Знаю также, что у вас большая семья – семеро внуков и пятеро правнуков. Пусть Ваша семья будет крепкой, и у Вас происходит как можно больше добрых семейных событий, – сказал Игорь Руденя.

Школьницей, Анна Андреевна помогала учителям вести уроки, а после начала Великой Отечественной войны осталась работать в начальных классах. Педагогическую деятельность она совмещала с добровольческой - собирала средства на военные нужды. После войны окончила курсы и работала бухгалтером.

Анна Андреевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда», а также юбилейными медалями.