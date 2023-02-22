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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:18

В праздничные дни изменен график работы подразделений полиции Тверской области

23,24 и 26 февраля - выходные дни
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Изменен график работы подразделений полиции

Изменен график работы подразделений полиции

Фото: Виктория ТУШКОВА

На период праздничных выходных внесены изменения в график работы подразделений полиции.

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел и отделение по организации оформления заграничных паспортов Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области:

23, 24, 25 и 26 февраля 2023 года - выходные дни

Информационный центр УМВД России по Тверской области:

23, 24 и 26 февраля 2023 года - выходные дни

25 февраля - приём граждан с 9:00 до 13:00.