Программа поддержки студенческих инициатив будет реализована в Тверской области

Идею о создании программы губернатору на одном из прямых эфиров с ним предложила студентка Тверского филиала РАНХиГС. Фото: ПТО

С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив. Вопрос рассмотрен на заседании правительства региона 22 февраля.

Идею такой программы на одном из прямых телеэфиров с губернатором Игорем Руденей предложила студентка Тверского филиала РАНХиГС Ярослава Михайлик. Глава региона одобрил.

- Получателями поддержки могут стать государственные образовательные организации среднего и высшего образования при наличии лицензии и фактическом их местонахождении на территории региона, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Проекты могут быть реализованы по ряду направлений: создание условий для технического оснащения студенческих творческих коллективов, формирование медиа-пространств и мастерских, оснащение современных музейных или библиотечных пространств, обновление спортивных площадок и тренажерных залов.

На заседании объявлено, что в 2023-м на на поддержку студенческих инициатив направят 3 млн рублей. Планируется, что конкурсный отбор на участие в программе пройдет в апреле, а проекты-победители будут реализованы до конца лета.