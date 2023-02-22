На западе Тверской области продолжается ремонт дорог транспортной хорды

В регионе ведется последовательная работа по ремонту дорог опорной сети. Фото: ПТО

В регионе продолжается ремонт четырех дорог в рамках строящийся на западе региона области транспортной хорды. Она соединит между собой федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, а также повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Строительство транспортной хорды начато по инициативе губернатора Игоря Рудени. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на всем протяжении уже отремонтированы три из четырех автотрасс хорды: Красномайский - Фирово, Осташков - Селижарово – Ржев и М9 - Андреаполь - Пено - Хитино. С этого года начнется ремонт трассы Эскино - Трестино - Жданово. За три года работы пройдут на 40 км дороги.

Первый этап, на котором реконструируют свыше 8,1 км дороги, начнется в текущем году – будет отремонтирован участок в Фировском районе между населенными пунктам Пухтина Гора и Иванов Двор.

Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы. Ведется расчистка полосы отвода, возведение строительного городка, устройство земляного полотна в выемке, монтаж водопропускных труб.

Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды: песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания, двухслойного асфальтобетонного покрытия. Будут использованы асфальтобетонные смеси, изготовленные по новым ГОСТам.