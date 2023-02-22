Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 11:24

В Тверской области в 2022 году по нацпроектам строили, модернизировали и ремонтировали 28 объектов

Об этом сообщили в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании областного правительства рассмотрены итоги и планы реализации нацпроектов.

На заседании областного правительства рассмотрены итоги и планы реализации нацпроектов.

Фото: ПТО

22 февраля губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Основной вопрос был посвящен реализации нацпроектов.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить перечень мероприятий для дальнейшей работы в регионе по направлениям, обозначенным в Послании Президента РФ Федеральному Собранию России. В том числе это касается реализации национальных проектов.

В 2022 году в регионе реализовано 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. Они включали проведение 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизацию 28 объектов.

Среди них - ввод двух детских садов в Твери и Вышнем Волочке, 21 фельдшерско-акушерского пункта и семи врачебных амбулаторий, ремонты домов культуры, школ искусств в районах и округах области.

Подробности (с наглядными таблицами) читайте сегодня попозже в статье на сайте "КП"-Тверь".