В Тверской области в 2022 году по нацпроектам строили, модернизировали и ремонтировали 28 объектов

На заседании областного правительства рассмотрены итоги и планы реализации нацпроектов. Фото: ПТО

22 февраля губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Основной вопрос был посвящен реализации нацпроектов.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить перечень мероприятий для дальнейшей работы в регионе по направлениям, обозначенным в Послании Президента РФ Федеральному Собранию России. В том числе это касается реализации национальных проектов.

В 2022 году в регионе реализовано 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. Они включали проведение 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизацию 28 объектов.

Среди них - ввод двух детских садов в Твери и Вышнем Волочке, 21 фельдшерско-акушерского пункта и семи врачебных амбулаторий, ремонты домов культуры, школ искусств в районах и округах области.

Подробности (с наглядными таблицами) читайте сегодня попозже в статье на сайте "КП"-Тверь".