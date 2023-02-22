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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:52

Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО

Узнавайте режим работы, прежде чем приехать в ГИБДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО.

Отделение регистрационной работы №1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области (г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 7, корп. 3).

Контактный телефон: (4822) 66-78-81, 66-78-83, 58-05-81.

23, 24, 26 февраля 2023 года - выходные дни; 25, 27 - приём граждан.

Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции: 23, 24, 26, 27 февраля - выходные дни; 25 февраля - приём граждан.