Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО Фото: УГИБДД России по Тверской области
Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы подразделений МРЭО.
Отделение регистрационной работы №1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области (г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 7, корп. 3).
Контактный телефон: (4822) 66-78-81, 66-78-83, 58-05-81.
23, 24, 26 февраля 2023 года - выходные дни; 25, 27 - приём граждан.
Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции: 23, 24, 26, 27 февраля - выходные дни; 25 февраля - приём граждан.