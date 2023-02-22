Опубликован график работы дежурных учреждений здравоохранения Тверской области в период праздничных дней

В Тверской области составлен график работы медицинских организаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области составлен график работы медицинских организаций, подведомственных Минздраву региона, в период праздников - Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

23 февраля и 8 марта в поликлиниках, женских консультациях и стоматологических поликлиниках - нерабочие дни.

24 февраля учреждения здравоохранения будут работать с 9:00 до 15:00. Прием здесь будут вести дежурные врачи: терапевт, педиатр, гинеколог и стоматолог.

25 февраля поликлиники и женские консультации работают по графику выходного дня, 26 февраля - нерабочий день.

25 февраля будут работать стоматологические поликлиники №1, №2 и №3, а также стоматология в городской больнице №6 Твери и детская стоматологическая поликлиника.

26 февраля пациентов принимает областная стоматологическая поликлиника. График работы учреждений - с 9:00 до 15:00.

Получить круглосуточную, экстренную стоматологическую помощь взрослые и дети могут получить с 23 по 26 февраля и 8 марта в челюстно-лицевом отделении больницы №1 имени В.В. Успенского.

Обеспечен прием в травматологических пунктах.

23 и 26 февраля - круглосуточно в больнице №6.

24 февраля и 8 марта круглосуточно - в городской больнице №1.

25 февраля - с 8:00 до 19:00 - в городской больнице №1, с 19:00 до 8:00 следующего дня работает травмпункт городской больницы №7.