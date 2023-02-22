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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:44

Самая подделываемая купюра в Тверской области - 5000 рублей

Больше всего преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, регистрируется в Твери
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Фальшивка номиналом 5000 рублей.

Фальшивка номиналом 5000 рублей.

Фото: Виктория ТУШКОВА

За 2022 год в Тверской области зарегистрировано 1219 преступлений в области фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ). В суд было направлено 20 уголовных дел в отношении десяти фальшивомонетчиков.

Такую статистику огласили в Управлении МВД России по Тверской области. Как отмечают полицейские, большая часть преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, отмечается в Твери (около 60% от всех подобных преступлений, совершённых в Тверской области). Популярно фальшивомонетничество также в Вышневолоцком, Кимрском и Ржевском районах.

По прежнему самой подделываемой купюрой в Тверской области является банкнота номиналом 5 тысяч рублей. Какие ещё банкноты подделывают, как распознать фальшивку и что делать, обнаружив поддельную купюру, читайте на нашем сайте.