Самая подделываемая купюра в Тверской области - 5000 рублей

Фальшивка номиналом 5000 рублей. Фото: Виктория ТУШКОВА

За 2022 год в Тверской области зарегистрировано 1219 преступлений в области фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ). В суд было направлено 20 уголовных дел в отношении десяти фальшивомонетчиков.

Такую статистику огласили в Управлении МВД России по Тверской области. Как отмечают полицейские, большая часть преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, отмечается в Твери (около 60% от всех подобных преступлений, совершённых в Тверской области). Популярно фальшивомонетничество также в Вышневолоцком, Кимрском и Ржевском районах.

По прежнему самой подделываемой купюрой в Тверской области является банкнота номиналом 5 тысяч рублей. Какие ещё банкноты подделывают, как распознать фальшивку и что делать, обнаружив поддельную купюру, читайте на нашем сайте.