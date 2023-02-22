Автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Твери будут работать по графику выходного дня с 23 по 26 февраля

В Твери автобусы будут работать по графику выходного Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области определен график работы автобусов "Транспорта Верхневолжья" в период выходных дней с 23 по 26 февраля.

Городские автобусы в Твери, Калининском и Конаковском районах, Ржевском, Зубцовском и Кимрском округах будут курсировать по графику выходного дня в течение всех нерабочих дней. С 27 февраля - в привычном режиме.

Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском и Зубцовском округах 23 и 24 февраля будут курсировать по графику рабочего дня, а 25 и 26 февраля – выходного.

В Старицком округе в период нерабочих дней расписание останется без изменений. 23 и 24 февраля автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, а 25 и 26 февраля - выходного.

По всем вопросам работы общественного транспорта звоните на горячую линию "Транспорта Верхневолжья" по телефону 8-800-350-00-99.