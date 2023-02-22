В Тверской области умер краевед и художник Борис Румянцев

Борис Максимович Румянцев - педагог, краевед, художник. Фото: VK/ Редкинская Центральная библиотека

19 февраля в Редкино Тверской области на 84 году жизни скончался краевед, художник, педагог Борис Румянцев . Об утрате сообщает Редкинская Центральная библиотека.

Вся творческая жизнь Бориса Максимовича неразрывно связана с историей малой Родины - Конаковского района. Историей этого края он был увлечён, писал краеведческие работы, живописные, посвящал стихи. Много лет он посвятил работе в вечерней школе, был директором, преподавал математику, физику, а в Редкинской средней школе № 3 - черчение и рисование. Общий педагогический стаж его составляет более полувека.

«А какими стихами нас радовал Борис Максимович! Каждая строчка стихов пропущена через сердце. Красоту родного края, прекрасное движение человеческой души отражают его стихи. Борис Максимович постоянно делился своими открытиями в различных газетах и журналах, его публикации на краеведческие темы уникальны. Им собран большой краеведческий материал о писателе Воробьёве Б.Т., о поэтах Дрожжине С.Д., Окуневе И.М., Дудорове М. С., художнике Валентине Серове, И. И.Творожникове,» - вспоминают коллеги.

В 2009 году к 70-летию поселка Редкино в здании библиотеки был создан поселковый музей. Заведующим музеем стал Борис Румянцев. Все последние годы жизни он отдавал музейной работе, собирал экспонаты, проводил экскурсии, записывал интересные факты о жизни поселка.

Сейчас в музее при Центральной библиотеке Редкино работает экспозиция о творческом и жизненном пути Бориса Румянцева.