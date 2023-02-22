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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 7:32

Пьяная жительница Тверской области нанесла мужчине 40 ножевых ударов

Потерпевший умер от полученных травм
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение женщине 1996 года рождения. Ее обвиняют в убийстве мужчины.

По версии следствия, в период с 16 по 17 февраля 2023 года пьяная женщина на кухне дома в деревне Пискачево Селижаровского муниципального округа напала с ножом на знакомого и нанесла ему более 40 ударов. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

На место выезжал следователь и сотрудники полиции. Изъято орудие преступления.

- Назначено проведение необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинских, медико-криминалистической, биологической, молекулярно-генетической, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Задержанная находится под стражей. Расследование продолжается.