36-летнего мужчину задержали с наркотиками на железнодорожном вокзале в Ржеве

Мужчину с наркотиками задержали на станции в Ржеве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ходе профилактического рейда "Курьер - 2023" сотрудниками линейного пункта полиции на железнодорожной станции в Ржеве на 128 км перегона станций Ржев-Белорусский и Панино был остановлен мужчина.

- На просьбу транспортных полицейских предъявить документы, гражданин попытался скрыться и выбросил находившийся при нем пластилиновый комок. 36-летнего местного жителя доставили в дежурную часть линейного подразделения. Сверток с места происшествия изъяли и направили на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

Содержимое оказалось наркотическим средством, которое фигурант приобрел через тайник-закладку для личного употребления.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.