В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Карцевым

Александра Карцева похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Фото: администрация Кимрского муниципального округа

21 февраля на Яковлевском кладбище в Кимрском муниципальном округе простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО, Александром Карцевым. Боец погиб под Артемовском 9 февраля 2023 года.

- В непростой для Родины час человек принял для себя решение и героически исполнил свой долг. Наша задача передать память об этом нашим детям и внукам. Своим подвигом он встал в один ряд с защитниками нашего Отечества, которые на протяжении всей истории охраняли нашу землю, - отметил глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Александра Карцева похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы.