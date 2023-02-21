23 февраля в Твери перекроют несколько улиц и набережную

23 февраля в Твери ограничат движение транспорта Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия, с ограничат в Твери 23 февраля с 9:30 до 12:00:

- по улице Советской (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева);

- по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова);

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова);

- на улице Ефимова (на участке от Краснофлотской набережной до улицы Бебеля).

Парковку всех видов транспортных средств ограничат с полуночи до 9:30 утра на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

С 18:30 до 20:30:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова).

Будьте внимательны, ищите пути объезда.