Парковку на площади Михаила Тверского в Твери ограничат 1 марта

В Твери перекроют для парковки площадь Михаила Тверского Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Администрация Твери опубликовала постановление о прекращении парковки всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского (в районе дома №4 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и дома №23 на улице Вольного Новгорода).

Парковку ограничат 1 марта с 7:00 до 9:30 утра.

На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.