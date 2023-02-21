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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:50

Парковку на площади Михаила Тверского в Твери ограничат 1 марта

Будьте внимательны при движении
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют для парковки площадь Михаила Тверского

В Твери перекроют для парковки площадь Михаила Тверского

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Администрация Твери опубликовала постановление о прекращении парковки всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского (в районе дома №4 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и дома №23 на улице Вольного Новгорода).

Парковку ограничат 1 марта с 7:00 до 9:30 утра.

На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.