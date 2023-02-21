Имя победителя муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2023" в Твери назовут 3 марта

Финалистки муниципального этапа. Фото: администрация Твери.

В Твери завершаются испытания муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года. В рамках третьего очного тура в стенах средней школы №14 состоялось заключительное конкурсное испытание для финалистов – «Педагогический совет».

По его итогам жюри выставило финалистам оценки. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов первого, второго и третьего туров, станет победителем муниципального этапа.

Напомним, в финал этапа вышли:

- учитель немецкого и английского языков школы № 50 Сабина Муслимова,

- учитель географии школы № 51 Юлия Великотская,

- учитель начальных классов школы № 17 Александра Маматкова,

- учитель истории и обществознания школы № 27 Анастасия Леонова.

Кто станет победителем муниципального этапа конкурса, объявят 3 марта. Победитель и три призёра будут представлять Тверь на региональном этапе конкурса «Учитель года России» 2023 года.