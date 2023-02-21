В Твери водитель иномарки не заметила и сбила пенсионерку

На месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 21 февраля в Твери на улице Спартака, недалеко от остановки Христорождественский монастырь, машина сбила женщину 1959 года рождения. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе что напротив здания Управления МВД России по городу Твери.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель кроссовера "Hyundai Santa Fe" (женщина 1980 года рождения) просто не заметила на дороге пенсионерку. Последняя получила травмы и была доставлена в больницу скорой помощи.

По имеющейся информации, водитель кроссовера была трезва.