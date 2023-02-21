В Тверской области двух районных депутатов лишили мандатов

Двух районных депутатов через суд лишили мандатов Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что двое депутатов Бологовского района не предоставили в срок сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения в отношении супруги и несовершеннолетних детей за 2020 год.

- Нарушение порядка представления таких сведений является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Межрайонной прокуратурой внесено представление, однако полномочия депутатов прекращены не были.

Полномочия депутатов прекращены досрочно после рассмотрения судебного иска.