По вине неопытных водителей в Тверской области за год произошло 80 аварий

Чаще всего аварии совершаются в пятницу и выходные дни Фото: Виктория ТУШКОВА

УМВД России по Тверской области обнародовало статистику аварийности по итогам 2022 года с участием неопытных водителей. По данным ведомства, наблюдается снижение количества ДТП с участием водителей со стажем управления менее двух лет.

За прошедший год число таких аварий сократилось на 32,7% (с 119 в 2021 году до 80 в 2022 году). В результате таких ДТП 7 человек погибли и 105 пострадали.

Шесть ДТП совершили неопытные водители в состоянии опьянения либо отказавшимися от прохождения освидетельствования.

Водители в возрасте от 18 до 23 лет за год совершили 52 ДТП, что практически в 2 раза больше, чем водителями от 24 лет и старше - 28 ДТП. При этом молодые водители-мужчины попадали в аварии чаще, чем женщины.

- Наиболее "опасными" днями недели в 2022 году для водителей с незначительным стажем стали пятница и выходные дни. Почти две трети дорожно-транспортных происшествий совершены в светлое время суток - 47 ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Три основные причины аварий: несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрёстков, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.