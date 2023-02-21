В Тверской области начинается отбор на конкурс «Семья года-2023»

В регионе начинается областной конкурс «Семья года-2023». Графика: тверскаясемья.рф

В муниципалитетах региона начался отбор участников на областной конкурс «Семья года-2023». В этом году планируется определить победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

- Семья - это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа, - считает губернатор Игорь Руденя.

Участие в конкурсе могут принять семьи, воспитывающие или уже воспитавшие детей, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие на территории региона не менее пяти лет.

Муниципальный этап продлится до 15 апреля, его победители перейдут на региональный этап. Победителей определят до 30 апреля, награждать их будут на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи 15 мая.

Все семьи-победители регионального этапа конкурса получат по 100 тыс. рублей. Лидеры продолжат участие на общероссийском этапе.

Дополнительную информацию о конкурсе и условиях участия можно посмотреть по ссылке далее.

Семьям, которые хотят поучаствовать в конкурсе необходимо обращаться в администрации своих муниципалитетов.