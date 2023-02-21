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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:19

Житель Тверской области задолжал по алиментам 200 000 рублей

После возбуждения уголовного дела мужчина погасил задолженность
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На содержание ребенка мужчина задолжал 200 000 рублей

На содержание ребенка мужчина задолжал 200 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Старицкого района было возбуждено после того, как он задолжал по алиментам на содержание ребенка более 200 000 рублей.

Ранее не судимый мужчина привлекался к административной ответственности.

- После направления прокурором уголовного дела в суд подсудимый принял меры к восстановлению прав ребенка: погасил задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Постановление суда в законную силу не вступило.