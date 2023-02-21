Житель Тверской области задолжал по алиментам 200 000 рублей

На содержание ребенка мужчина задолжал 200 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Старицкого района было возбуждено после того, как он задолжал по алиментам на содержание ребенка более 200 000 рублей.
Ранее не судимый мужчина привлекался к административной ответственности.
- После направления прокурором уголовного дела в суд подсудимый принял меры к восстановлению прав ребенка: погасил задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщили в областной прокуратуре.
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Постановление суда в законную силу не вступило.