Житель Тверской области задолжал по алиментам 200 000 рублей

На содержание ребенка мужчина задолжал 200 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Старицкого района было возбуждено после того, как он задолжал по алиментам на содержание ребенка более 200 000 рублей.

Ранее не судимый мужчина привлекался к административной ответственности.

- После направления прокурором уголовного дела в суд подсудимый принял меры к восстановлению прав ребенка: погасил задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Постановление суда в законную силу не вступило.