В Тверской области строится новый корпус для комплекса крупного агропредприятия

Построен металлический каркас здания для расширения агропроизводства. Фото: ПТО

В Конаковском районе модернизация крупного агропредприятия. Окончание строительства нового корпуса для него запланировано на май 2023 года.

Уже возведены металлический каркас здания и ограждающие конструкции, ведутся работы по устройству кровли, установке оборудования, монтажу внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

- С вводом производства в эксплуатацию АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сможет увеличить производство творога с 18 до 43 тонн в сутки. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта - порядка 3,9 млрд рублей, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Правительство региона реализует ряд мер по поддержке производителей, реализующих крупные инвестпроекты.

- Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей, - считает губернатор Игорь Руденя.

В частности, комплекс мер поддержки для инвесторов предусмотрен в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В январе 2023 года одобрено заключение СПЗК с АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

В итоге инвестору предоставляется ряд преимуществ. Одна из них - «стабилизационная оговорка». То есть инвестор сможет реализовать проект на тех условиях, при которых он планировался. Также появляется возможность привлечь субсидии из федерального и регионального бюджетов для компенсации части затрат на реализацию инвестпроекта.