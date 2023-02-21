Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика21 февраля 2023 10:07

В Тверской области строится новый корпус для комплекса крупного агропредприятия

Компания пользуется поддержкой правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
Построен металлический каркас здания для расширения агропроизводства.

Построен металлический каркас здания для расширения агропроизводства.

Фото: ПТО

В Конаковском районе модернизация крупного агропредприятия. Окончание строительства нового корпуса для него запланировано на май 2023 года.

Уже возведены металлический каркас здания и ограждающие конструкции, ведутся работы по устройству кровли, установке оборудования, монтажу внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

- С вводом производства в эксплуатацию АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сможет увеличить производство творога с 18 до 43 тонн в сутки. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта - порядка 3,9 млрд рублей, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Правительство региона реализует ряд мер по поддержке производителей, реализующих крупные инвестпроекты.

- Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей, - считает губернатор Игорь Руденя.

В частности, комплекс мер поддержки для инвесторов предусмотрен в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В январе 2023 года одобрено заключение СПЗК с АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

В итоге инвестору предоставляется ряд преимуществ. Одна из них - «стабилизационная оговорка». То есть инвестор сможет реализовать проект на тех условиях, при которых он планировался. Также появляется возможность привлечь субсидии из федерального и регионального бюджетов для компенсации части затрат на реализацию инвестпроекта.