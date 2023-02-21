В Твери госавтоинспекторы испекли со школьниками блины-светофоры и съедобные дорожные знаки

"Безопасная масленица" прошла в гимназии №44 Фото: УГИБДД России по Тверской области

21 февраля сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися 5 класса гимназии №44 Твери "съедобное" занятие по правилам дорожного движения.

Детям провели информационную беседу и напомнили о правильном переходе проезжей части, рассказали про дорожные знаки, обсудили возможные опасные ситуации на дорогах.

В продолжении мероприятия вместе и инспекторами школьники испекли разноцветные блины - зеленые, красные и желтые - и выложили из них светофор и дорожные знаки.

- Такой оригинальный метод изучения правил дорожного движения способствует качественному усвоению материала у юных участников дорожного движения, - уверены в ГИБДД.