В магазинах Тверской области продавался фальсификат сливочного масла

Сливочное масло не прошло проверку качества Фото: Андрей МИНАЕВ

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в магазинах Твери, Осташкове и Ржева были отобраны образцы сливочного масла "Традиционное 82,5%" (производство - Республика Татарстан, Московская и Свердловская области) и "Крестьянское 72,5%" (производство - Московская область).

Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, которые установили, что в составе масел присутствуют жиры немолочного происхождения.

- Этот факт свидетельствует о фальсификации продукции со стороны производителей,- сообщили специалисты ведомства.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.