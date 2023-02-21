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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:53

В магазинах Тверской области продавался фальсификат сливочного масла

Проверки прошли в Твери, Осташкове и Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло не прошло проверку качества

Сливочное масло не прошло проверку качества

Фото: Андрей МИНАЕВ

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в магазинах Твери, Осташкове и Ржева были отобраны образцы сливочного масла "Традиционное 82,5%" (производство - Республика Татарстан, Московская и Свердловская области) и "Крестьянское 72,5%" (производство - Московская область).

Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, которые установили, что в составе масел присутствуют жиры немолочного происхождения.

- Этот факт свидетельствует о фальсификации продукции со стороны производителей,- сообщили специалисты ведомства.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.