Более 200 подростков будут трудоустроены на предприятия АПК в Тверской области в 2023 году

Более 200 подростков будут трудоустроены на предприятия АПК в Тверской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году на предприятия агропромышленного комплекса Тверской области планируется трудоустроить более 200 подростков. Вопрос занятости молодежи обсудили на совещании производственно-образовательного агропромышленного кластера Тверской области. Его участниками стали представители профессиональных образовательных организаций региона, профсоюза работников АПК РФ и сельхозтоваропроизводители.

- Обеспечение занятости подростков - это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе, - считает губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году в регионе в трудоустройстве подростков было задействовано более 770 организаций. Трудовой опыт во внебюджетной и бюджетной сферах получили около 8000 подростков. Порядка 200 из них - на сельхозпредприятиях.