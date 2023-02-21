В Твери обсудили этапы благоустройства улицы Трёхсвятской

В администрации прошло заседание совета по урбанистике Фото: администрация Твери

В администрации Твери на заседании совета по урбанистике, под председательством главы города Алексея Огонькова, обсудили этапы благоустройства улицы Трёхсвятской и реализацию проекта туристического кода.

Главную пешеходную улицу Твери было решено благоустраивать по итогам рейтингового голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- В 2023 году работы по благоустройству будут проведены на первом участке - от улицы Новоторжской до бульвара Радищева (включая перекресток с бульваром). В последующие годы пешеходная улица должна преобразиться по всей длине - вплоть до пересечения с улицей Лидии Базановой. В настоящее время ведутся проектные работы, прорабатывается общая концепция благоустройства Трёхсвятской, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

На улице будет сохранен единый визуальный стиль, пять отрезков будут отражать исторические события. На участках обустроят зоны отдыха, торговли и общественного питания, арт-объекты.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы благоустройства исторической части города в рамках проекта туристического кода. Завершается проработка плана размещения малых архитектурных форм и арт-объектов.