Кибермошенники получили доступ к кабинету Госуслуг двух жительниц Твери

Мошенники обманули двух жительниц Твери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратились 34-летняя и 58-летняя жительницы Твери и сообщили, что после разговора с неизвестными не смогли воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Звонивший кибермошенник представился сотрудником службы безопасности портала Госуслуг и убедил женщину сообщить ему код из смс-уведомления для сохранения её персональных данных.

Вторая заявительница также сообщила аферисту код из смс-сообщения под предлогом получения субсидии.

По части 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации" возбуждено уголовное дело.