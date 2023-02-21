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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 8:35

Кибермошенники получили доступ к кабинету Госуслуг двух жительниц Твери

Женщины сообщили злоумышленникам специальный код с телефона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули двух жительниц Твери

Мошенники обманули двух жительниц Твери

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратились 34-летняя и 58-летняя жительницы Твери и сообщили, что после разговора с неизвестными не смогли воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Звонивший кибермошенник представился сотрудником службы безопасности портала Госуслуг и убедил женщину сообщить ему код из смс-уведомления для сохранения её персональных данных.

Вторая заявительница также сообщила аферисту код из смс-сообщения под предлогом получения субсидии.

По части 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации" возбуждено уголовное дело.