Москвич незаконно добыл лося в Тверской области

В суд передано дело о незаконной охоте в Тверской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дознавателем Оленинского отделения полиции завершено расследование уголовного дела по факту незаконной охоты.

Сообщение от государственного охотничьего инспектора о том, что в лесном массиве в районе деревни Ключевня Оленинского муниципального округа обнаружены фрагменты лося, поступило в ноябре 2022 года.

В лесу эксперт-криминалист изъял шкуру с пулевым отверстием, останки лося, следы протектора шин.

Участковым установлено, что к незаконной добыче дикого животного причастен 61-летний житель Москвы. У фигуранта изъято охотничье ружьё. Ущерб составил 80 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.