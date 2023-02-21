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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:57

23 февраля над Тверью прогремит салют

В городе организованы праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В городе организованы праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества

В городе организованы праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества

Фото: ПТО

В Твери в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики организованы мероприятия к Дню защитника Отечества.

21 февраля в 14:00 в ДК «Химволокно» состоится гала-концерт V Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте».

22 февраля праздничные концертные программы пройдут в МБУ «ДК пос. Литвинки», ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБУ «ДК пос. Элеватор». В филиалах библиотек для читателей подготовлены часы мужества, поэзии, мастер-классы и военно-патриотические игры.

23 февраля с 9:30 утра начнутся церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям в Твери. В 10:30 и 11:00 возложения пройдут у стелы «Город воинской славы» и Обелиска Победы.

В 10:00 в парке Победы стартует «Забег Супергероев».

В 20:00 над городом прогремит праздничный фейерверк на площади Победы.