23 февраля над Тверью прогремит салют

В городе организованы праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества Фото: ПТО

В Твери в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики организованы мероприятия к Дню защитника Отечества.

21 февраля в 14:00 в ДК «Химволокно» состоится гала-концерт V Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте».

22 февраля праздничные концертные программы пройдут в МБУ «ДК пос. Литвинки», ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБУ «ДК пос. Элеватор». В филиалах библиотек для читателей подготовлены часы мужества, поэзии, мастер-классы и военно-патриотические игры.

23 февраля с 9:30 утра начнутся церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям в Твери. В 10:30 и 11:00 возложения пройдут у стелы «Город воинской славы» и Обелиска Победы.

В 10:00 в парке Победы стартует «Забег Супергероев».

В 20:00 над городом прогремит праздничный фейерверк на площади Победы.