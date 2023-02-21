Массовое ДТП на Мигаловской эстакаде в Твери произошло по вине водителя "Форда"

В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

Массовое ДТП произошло утром, 20 февраля, на 174 км трассы М-10 "Россия", на Мигаловской эстакаде в Пролетарском районе Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Форд Фокус" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Фольксквагена Поло" и столкнулся с ним. "Фолькскваген Поло" отбросило в среднюю полосу, где он столкнулся с автомобилем "Фолькскваген Джетта", а тот отбросило в правую полосу, где он столкнулся с "БМВ Х4".

В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка "Фольксквагена Поло".