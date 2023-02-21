Депутаты Твери поддержали юных художников полиграфического колледжа

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев вручил учащимся специального курса Тверского полиграфического колледжа наборы для рисования. Фото: ТГД

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев встретился с учащимися специального курса Тверского полиграфического колледжа и вручил им наборы для рисования.

- Это уже мой пятый по счету выпуск курса, где обучаются особенные дети. Все очень разные, у каждого свой характер, но все старательные, очень хотят освоить профессию, - рассказывает куратор группы Галина Рахманова. – Вместе с другими учащимися мы принимаем участие и в конкурсах профессионального мастерства.

В Тверском полиграфическом колледже, где готовят специалистов полиграфии и народно-прикладного творчества, подростки с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программе «Художник росписи по дереву».

К концу обучения осваивают 3 вида росписи. Работы ребят были представлены на встрече с председателем городской Думы Евгением Пичуевым, где почетный гость вручил начинающим художникам наборы для рисования:

- Вы выбрали замечательную профессию – интересную и нужную. В ходе обучения она поможет вам развить не только профессиональные навыки, но и такие качества как усидчивость и терпение. Учитесь, получайте удовольствие от своей профессии, и тогда ваши работы точно будут приносить радость другим.

На встрече педагоги также представили кандидата от колледжа в Молодежную палату при Тверской городской Думе, который смог задать Евгению Пичуеву интересующие вопросы, в том числе, касающиеся развития в Твери общественного транспорта и благоустройства городских пространств. В настоящее время идет формирование нового созыва палаты. Всего в ее состав по итогам конкурса войдет 24 молодежных лидера.