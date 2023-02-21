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НовостиОбщество21 февраля 2023 1:34

Депутаты Твери поддержали юных художников полиграфического колледжа

Учащимся специального курса вручены наборы для рисования
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев вручил учащимся специального курса Тверского полиграфического колледжа наборы для рисования. Фото: ТГД

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев вручил учащимся специального курса Тверского полиграфического колледжа наборы для рисования. Фото: ТГД

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев встретился с учащимися специального курса Тверского полиграфического колледжа и вручил им наборы для рисования.

- Это уже мой пятый по счету выпуск курса, где обучаются особенные дети. Все очень разные, у каждого свой характер, но все старательные, очень хотят освоить профессию, - рассказывает куратор группы Галина Рахманова. – Вместе с другими учащимися мы принимаем участие и в конкурсах профессионального мастерства.

В Тверском полиграфическом колледже, где готовят специалистов полиграфии и народно-прикладного творчества, подростки с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программе «Художник росписи по дереву».

К концу обучения осваивают 3 вида росписи. Работы ребят были представлены на встрече с председателем городской Думы Евгением Пичуевым, где почетный гость вручил начинающим художникам наборы для рисования:

- Вы выбрали замечательную профессию – интересную и нужную. В ходе обучения она поможет вам развить не только профессиональные навыки, но и такие качества как усидчивость и терпение. Учитесь, получайте удовольствие от своей профессии, и тогда ваши работы точно будут приносить радость другим.

На встрече педагоги также представили кандидата от колледжа в Молодежную палату при Тверской городской Думе, который смог задать Евгению Пичуеву интересующие вопросы, в том числе, касающиеся развития в Твери общественного транспорта и благоустройства городских пространств. В настоящее время идет формирование нового созыва палаты. Всего в ее состав по итогам конкурса войдет 24 молодежных лидера.

Работы учащихся колледжа. Фото: ТГД

Работы учащихся колледжа. Фото: ТГД