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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:16

В Твери вынесен приговор мужчине, который заживо сжёг свою сожительницу

Женщина получила страшные ожоги и умерла в больнице
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дело слушалось в Тверском областном суде.

Дело слушалось в Тверском областном суде.

Фото: Семён ЛЕГКОВ

В Тверском областном суде был оглашён приговор жителю Твери по обвинению в убийстве с особой жестокостью - он поджог собственную сожительницу.

Как установили следствие и суд, убийство произошло 5 июля 2021 года в квартире одной из многоэтажек в Заволжском районе Твери. Мужчина (на тот момент ему было 52 года), поссорившись с сожительницей, облил её керосином и поджог при помощи зажигалки. Медики впоследствии констатировали ожог 80% поверхности тела. Несчастная скончалась в больнице спустя три дня.

Дело слушалось с участием присяжных.

"С учётом вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших А. заслуживающим снисхождения, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок один год", - сообщает пресс-служба Тверского областного суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины в пользу родителей погибшей 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.