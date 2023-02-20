В Твери вынесен приговор мужчине, который заживо сжёг свою сожительницу

Дело слушалось в Тверском областном суде. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В Тверском областном суде был оглашён приговор жителю Твери по обвинению в убийстве с особой жестокостью - он поджог собственную сожительницу.

Как установили следствие и суд, убийство произошло 5 июля 2021 года в квартире одной из многоэтажек в Заволжском районе Твери. Мужчина (на тот момент ему было 52 года), поссорившись с сожительницей, облил её керосином и поджог при помощи зажигалки. Медики впоследствии констатировали ожог 80% поверхности тела. Несчастная скончалась в больнице спустя три дня.

Дело слушалось с участием присяжных.

"С учётом вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших А. заслуживающим снисхождения, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок один год", - сообщает пресс-служба Тверского областного суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины в пользу родителей погибшей 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.