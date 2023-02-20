Жителя Тверской области осудили на 16 лет за изнасилование и убийство 18-летней девушки

Приговор вынес Тверской областной суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Лихославльского округа, который признан виновным в убийстве и изнасиловании (ч.1 ст.131 УК РФ и п. "к" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, преступление было совершено 16 июня 2022 года. На обочине дороги Лихославль - деревня Кузовино парень напал на 18-летнюю девушку, опрокинул ее в придорожную канаву с водой и удерживал голову, пока потерпевшая не перестала сопротивляться. Затем еще живую девушку осужденный затащил в лес и изнасиловал.

- Смерть потерпевшей наступила от развития механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении, - сообщили подробности дела в пресс-службе Тверского областного суда.

Фигурант свою вину полностью признал и активно помогал следствию. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Также суд постановил взыскать с виновного в пользу родственника погибшей 2 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 90 883 рубля в счет возмещения расходов на похороны погибшей.

Приговор не вступил в законную силу.