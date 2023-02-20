Спасатели вытащили собаку из акватории реки в Кимрах Тверской области

Собаку на носилках донесли до машины Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории реки Кимрка в Кимрах с моста на лед упала собака, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 20 февраля.

На место ЧП убыло отделение пожарно-спасательной части №11.

- Спасатели, прибыв на место, вытащили собаку на берег. У собаки оказалась повреждена лапа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На носилках животное донесли до машины, а затем отвезли в ветеринарную клинику.