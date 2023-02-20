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НовостиПолитика20 февраля 2023 14:33

В Оленино простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Дмитрием Цыбульским

Боец погиб в боях за Артемовск
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий Дмитрий Цыбульский погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Военнослужащий Дмитрий Цыбульский погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

20 февраля 2023 в деревне Береза Оленинского округа простились с погибшим в ходе СВО Дмитрием Цыбульским.

Дмитрий Вячеславович погиб 12 января 2023 в боях за Артемовск (Бахмут), служил в рядах ЧВК "Вагнер".

- В прощании с Дмитрием Цыбульским приняли участие зампредседателя правительства Тверской области Владислав Белорусов, глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов, родные погибшего и местные жители, - сообщает группа "Оленино - наш дом".

Героя похоронили с воинскими почестями.